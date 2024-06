英國巨石陣遭環保組織噴橙色粉　促淘汰化石燃料　辛偉誠斥可恥【短片】 (10:18)

Just Stop Oil發聲明稱,橙色粉末是粟粉,會被雨水洗去。涉事兩人分別是來自牛津的21歲學生和來自伯明翰的73歲長者。當地警方表示,兩人因涉嫌破壞古蹟被捕。英國遺產委員會形容此等行為「令人極為不安」,巨石陣周四(20日)迎接夏至的活動會如期舉行。首相辛偉誠則譴責事件是可恥的破壞行為。(Just Stop Oil社交平台/BBC)

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024