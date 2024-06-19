微軟兩款AI電腦發售　筆觸文字生成圖像　即時譯字幕 (14:26)

共同創作者Cocreator—以筆觸和文字生成圖像

用戶可以結合筆觸和文字提示，以小畫家Cocreator功能快速生成圖像，並繼續以筆觸和文字指令加以調整。

即時字幕Live Captions—備即時翻譯功能

即時字幕（Live Captions）具備即時翻譯功能，能夠將電腦的音訊轉換成英文字幕，並同步顯示。用戶可以將任何應用程式或影片平台中的現場或預錄音訊，從超過40種語言即時自動翻譯成英文字幕，甚至可以在離線時進行翻譯。

回想Recall—快速尋回曾瀏覽資訊

想尋找曾在電腦上瀏覽過的資訊，但一時難以找回？Recall功能可讓用戶經應用程式、網站和文件等的時間線瀏覽不同時間的資訊，從而尋找曾在電腦上看過或完成的內容。微軟表示，Recall（預覽版）功能即將推出，受私隱及安全設置保障，用戶可以自行選擇是否啟動該功能。

根據微軟介紹，Copilot+ PC電腦結合中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）以及全新高效神經處理（NPU），與在微軟雲端運算服務Azure運行的大型語言模型（LLM）和小型語言模型（SLM）相連，提升AI工作負載方面的效能和效率。