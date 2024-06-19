補水勿狂灌水　宜每小時飲一兩杯水　運動飲品非必要【附不同補水方法】 (08:52)

氣溫持續偏高，天文台日日提醒市民多補充水分。大家謹記多飲水補水，不要等口乾才飲水，以防熱衰竭或中暑，但要注意不宜一次過大量灌水，可每小時飲1-2杯水。一般進行約60至90分鐘運動的話，飲水為佳，毋須刻意飲運動飲品。