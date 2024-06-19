補水勿狂灌水　宜每小時飲一兩杯水　運動飲品非必要【附不同補水方法】 (08:52)

氣溫持續偏高，天文台日日提醒市民多補充水分。大家謹記多飲水補水，不要等口乾才飲水，以防熱衰竭或中暑，但要注意不宜一次過大量灌水，可每小時飲1-2杯水。一般進行約60至90分鐘運動的話，飲水為佳，毋須刻意飲運動飲品。
可食高水分蔬果 自製水果梳打
營養師提醒，每小時飲1-2杯水，好過一次過飲2公升水，令身體更容易吸收水分。每人每日飲水量可按自己的體重（公斤）除以30，例如重60公斤的人每日飲2公升水。很多蔬果水分含量高，食蔬果亦是不錯的補水方法。倘若想飲有味道的水，可考慮用梳打水加高水分的水果（如西柚、菠蘿、藍莓或橙等）做水果梳打。［詳情］
運動前避免脫水 運動後勿狂灌水
做運動身體尤其需要足夠水分，運動前24小時至48小時避免脫水；運動期間可每小時喝約400至800毫升水；運動後不應狂灌水，否則或會導致俗稱「中水毒」的低鈉症，嚴重可致身體不協調，甚至不省人事。一般進行約60至90分鐘運動的話，飲水為佳，毋須刻意飲運動飲品。［詳情］
飲奶更補水
外國有研究顯示，飲用全脂奶、脫脂奶和口服電解質補充液，電解質成分較高，有利身體補水，減慢水分排出，較飲水更補水，但要注意狂飲牛奶熱量高，小心致肥。［詳情］