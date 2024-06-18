梳頭助血液循環　中醫教早晚梳頭50下【附短片示範按摩頭部4穴位】 (08:51)

梳頭以外可按頭部4穴位

至於梳頭的方法，朱穎詩建議每天用木梳由前額經過四神聰穴，往頭頂正中央的百會穴的方向梳，然後在從頭頂中央向左右兩邊梳，同樣會經過四神聰穴，早晚各梳約50下；若不用梳子也可以「五指梳」代替。除了梳頭，她亦建議可再按摩頭部4個相關穴位，效果更好。明報電子平台組邀請朱穎詩在短片中示範按摩以下4個頭部穴位：

．百會穴：頭頂正中線，從兩耳延伸的中點

．四神聰穴：在百會穴前後左右約1寸*距離的四點

．神庭穴：兩眉中心，髮際線往上約0.5寸

．率谷穴：耳尖正上方約1.5寸

*註：1寸即一隻大拇指的闊度，0.5寸即半隻拇指闊度

中醫不建議用「頭皮按摩器」

近年流行一種「頭皮按摩器」（圖4），是否有效按摩頭部？朱穎詩看過一段有人使用該按摩器的網上短片後表示，片中的使用者用後表現疼痛和不適，不建議使用於按摩頭部。她稱若要按摩頭部，用木梳或用手指按摩會較為合適，頭皮按摩時要按自己能承受的力度，不要過分拉扯頭髮，按摩時理應有舒適的感覺。