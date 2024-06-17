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空氣清新機換過濾器有幾貴？小米用5年逾$3000貴過部機　SHARP、大金10年毋須換 (13:13)

使用空氣清新機不時要換過濾器，但可能出現「買機便宜養機貴」。消委會整合市面10款空氣清新機的過濾器售價、首5年及首10年購買過濾器所需花費，發現部分機款若按廠商建議時間定期更換過濾器，花費或較機價貴，部分機款則頭10年都毋須更換過濾器。

10款測試的空氣清新機均會隨機附送過濾器，當中最短建議使用時間只有6至12個月，最長則為10年，而各樣本需適時更換過濾器的數目為1至3個。經消委會推算，由於小米的空氣淨化器4 Pro（AC-M15-SC）和b-MOLA的BM100的廠方建議過濾器使用期較短，更換頻率自然高，故成本亦較高。

小米空氣淨化器 4 Pro（AC-M15-SC）

機價：$1899

過濾器售價：$349

過濾器使用時間：6-12個月

首5年過濾器花費：$1396-$3141

首10年過濾器花費：$3141-$6631

b-MOLA BM100

機價：$4888

過濾器售價：$198

過濾器使用時間：6-12個月

首5年過濾器花費：$1584-$3564（每次更換兩塊過濾器）

首10年過濾器花費：$3564-$7524（每次更換兩塊過濾器）

至於SHARP的KI-N50A-W和大金的MC30YBFVM3，廠商建議更換過濾器時間為10年，因此消委會推算首5年及首10年更換過濾器花費為$0。

定期更換過濾器　以免細菌滋生污染空氣

消委會表示，實際更換時間須視乎用戶的使用情況，若室內空氣的污染物多或開機時間長，可能需要較頻密地更換過濾器。醫學會提醒市民務必適時更換過濾器，否則會容易滋生細菌和霉菌，反而進一步污染室內的空氣。失效的過濾網會令室內的空氣污染物積聚，亦會加劇致敏反應，以致呼吸道的問題更加嚴重。

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