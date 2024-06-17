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消委會．空氣清新機｜5款空氣清新機表現佳　LG、小米總評4.5分空氣淨化最好 (12:27)

消委會測試10款空氣清新機，測試空氣淨化表現、寧靜程度及使用方便程度，其中LG及小米的樣本整體空氣淨化表現最好，總評獲最高4.5分（5分為滿分）。dyson、Panasonic及聲寶牌的空氣清新機樣本亦表現不俗，獲總評4分。

2款空氣清新機總評4.5分（以下各項均是5分為滿分）

．LG AS60GHWG0

售價：$2980

聲稱來源地：中國

空氣淨化表現：4.5分

除甲型流感病毒H1N1：5分

．小米Xiaomi 空氣淨化器4 Pro（AC-M15-SC）

售價：$1899

聲稱來源地：中國

空氣淨化表現：4.5分

除甲型流感病毒H1N1：5分

3款空氣清新機總評4分

．dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03

售價：$7880

聲稱來源地：馬來西亞

空氣淨化表現：4分

除甲型流感病毒H1N1：5分

．聲寶牌KI-N50A-W

售價：$4480

聲稱來源地：越南

空氣淨化表現：3.5分

除甲型流感病毒H1N1：5分

．Panasonic F-PXV35H

售價：$2680

聲稱來源地：中國

空氣淨化表現：3.5分

除甲型流感病毒H1N1：5分

資料來源：消委會

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