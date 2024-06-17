消委會．空氣清新機｜5款空氣清新機表現佳　LG、小米總評4.5分空氣淨化最好 (12:27)

消委會測試10款空氣清新機，測試空氣淨化表現、寧靜程度及使用方便程度，其中LG及小米的樣本整體空氣淨化表現最好，總評獲最高4.5分（5分為滿分）。dyson、Panasonic及聲寶牌的空氣清新機樣本亦表現不俗，獲總評4分。
2款空氣清新機總評4.5分（以下各項均是5分為滿分）
．LG AS60GHWG0
售價：$2980
聲稱來源地：中國
空氣淨化表現：4.5分
除甲型流感病毒H1N1：5分
．小米Xiaomi 空氣淨化器4 Pro（AC-M15-SC）
售價：$1899
聲稱來源地：中國
空氣淨化表現：4.5分
除甲型流感病毒H1N1：5分
3款空氣清新機總評4分
．dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03
售價：$7880
聲稱來源地：馬來西亞
空氣淨化表現：4分
除甲型流感病毒H1N1：5分
．聲寶牌KI-N50A-W
售價：$4480
聲稱來源地：越南
空氣淨化表現：3.5分
除甲型流感病毒H1N1：5分
．Panasonic F-PXV35H
售價：$2680
聲稱來源地：中國
空氣淨化表現：3.5分
除甲型流感病毒H1N1：5分
資料來源：消委會
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