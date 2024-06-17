天氣｜周二市區氣溫料最高32°C　部分時間有陽光 (21:00)

【21:00】副熱帶高壓脊正逐漸向西伸展，並為南海北部及廣東沿岸帶來炎熱天氣。同時，一股偏南氣流亦為廣東沿岸帶來驟雨。本港地區今晚（17日）及明日（18日）天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨，明早最低氣溫約28°C。日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩南風，初時離岸及高地風勢間中清勁。展望本周餘下時間氣溫持續偏高。隨後一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。