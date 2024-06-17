天氣｜周二市區氣溫料最高32°C　部分時間有陽光 (21:00)

【21:00】副熱帶高壓脊正逐漸向西伸展，並為南海北部及廣東沿岸帶來炎熱天氣。同時，一股偏南氣流亦為廣東沿岸帶來驟雨。本港地區今晚（17日）及明日（18日）天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨，明早最低氣溫約28°C。日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩南風，初時離岸及高地風勢間中清勁。展望本周餘下時間氣溫持續偏高。隨後一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
【12:05】天文台中午12時表示，受副熱帶高壓脊影響，預料本港本周餘下時間氣溫持續偏高，晚間炎熱，新界日間酷熱。市民應保持警惕，多補充水分，保持室內空氣流通。正午時分，本港多處地區氣溫上升至30°C或以上。預料下午部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。晚上大致多雲。吹和緩偏南風，初時離岸及高地風勢間中清勁。
【08:35】上午8時30分，天文台錄得氣溫29.8°C，相對濕度80%。西南季候風正為廣東帶來驟雨。今早（17日）大嶼山及新界部分地區的雨量錄得約5毫米。此外，高空反氣旋正覆蓋南海北部。本港地區今日部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。展望未來兩三日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，周二（18日）日間酷熱。（天文台）