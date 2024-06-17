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假牙清潔｜假牙片浸洗已足夠？牙膏可刷假牙？牙醫教正確清潔步驟 (11:29)

長者佩戴活動假牙普遍，清潔時要注意什麼？假牙可用牙膏清潔？單用假牙片是否足夠？香港大學牙醫學院臨牀助理教授、牙周治療專科醫生霍慧心接受明報電子平台組訪問表示，假牙需要每日清潔，同樣要用牙刷清除牙菌膜和食物殘渣。霍慧心解答清潔假牙的疑問，以及說明刷假牙的正確步驟。

假牙片浸洗假牙是否足夠？

霍慧心表示，單用假牙片清潔假牙不足夠。假牙片只靠化學成分清潔，每日仍要用物理方式刷假牙。假牙片可每周用一次，亦可每日使用。浸泡時間要依據產品説明，留意並非所有假牙片適合浸過夜。

假牙可用牙膏、洗潔精清潔？

有人會用牙膏刷假牙，霍慧心不建議用牙膏，因牙膏的磨料或會令假牙表面破損，令細菌更容易依附。她建議可使用安全的清潔劑沾在牙刷上清洗假牙，一般家庭洗碗用的洗潔精便可。

洗假牙正確步驟

1. 先從口腔取出假牙，用清水沖洗食物殘渣。
2. 使用尺寸適合的牙刷沾洗潔精，清潔假牙與牙肉、真牙接觸部分，以及假牙咀嚼面。
3. 最後用清水沖洗。

清洗和保養假牙貼士

．假牙不使用時要浸泡在清水
．在洗手盆洗假牙時，可鋪毛巾及堵塞排水口作保護
．勿用熱水洗假牙
．勿用酒精浸假牙，如含酒精漱口水
．勿用牙膏、鹽或梳打粉清潔假牙
．有需要可尋求牙醫協助，用儀器清洗假牙

長者實用資訊：rb.gy/j9ums

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