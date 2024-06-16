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榴槤營養高惟脂肪多　一文睇榴槤營養及食用注意 (17:23)

「果王」榴槤現正當造，榴槤含豐富膳食纖維及維他命，同時性質偏熱及高脂肪，榴槤迷進食時宜多加注意。短片：果商教揀榴槤

榴槤膳食纖維、抗氧化物豐富

從營養學角度，每100克榴槤有近4克膳食纖維，比只有2克膳食纖維的蘋果多近1倍；成年人每日建議最少攝取20至25克膳食纖維，進食100克榴槤已達接近五分一。此外，榴槤相對含較豐富的抗氧化物，例如維他命A和C、花青素、胡蘿蔔素等，有助減緩肌膚老化、提升免疫力。從中醫角度，榴槤能健脾補氣，補腎養血。

榴槤脂肪相當6茶匙油　宜1次食1瓣

榴槤含較高脂肪，每100克約有5.3克脂肪，等於1茶匙左右的油；而成年人每日建議油攝取量不超過6至7茶匙，所以吃掉一整個體積較小的榴槤（重約602克，含32.1克脂肪，即大約6茶匙油）已相當於攝取成年人1天脂肪的建議分量。榴槤性質偏熱，中醫建議一般人每次食用1瓣左右。

知多啲：榴槤殼降火清熱　榴槤核補腎健胃

榴槤殼裏面白色的瓤，有降火清熱作用，可以煮湯服用。只需取適量榴槤殼，加水和少許鹽煮滾，喝下湯水可防治吃榴槤引起的上火；榴槤核則有補腎健胃作用，把榴槤核加水用中火煮20分鐘，再放入冷水中3分鐘，之後將榴槤核外層剝掉，得出的果仁可以直接食用。

資料來源：明報

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