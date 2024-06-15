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天文台取消黃雨警告　料周日早上雨勢有時頗大 (19:47)

【19:46】天文台取消黃色暴雨警告信號。天文台預測，本港地區今晚（15日）及明日（16日）大致多雲，有驟雨。今晚及明早雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴。氣溫介乎25至31°C。吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望隨後兩三日部分時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。日間酷熱。（天文台

【17:51】天文台在下午5時50分再次發出黃色暴雨警告信號，是今日內第三次。

【17:35】位於珠江口的雷雨區正逐漸靠近本港，可能在未來一兩小時為本港帶來大驟雨。

【16:50】天文台表示，本港下午多處地區錄得超過30毫米雨量，而大埔、北區及荃灣的雨量更超過100毫米。預料未來數小時珠江口一帶仍有雷雨發展。

【16:32】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【15:15】黃色暴雨警告信號生效。天文台表示，過去一兩小時新界雨勢頗大，多處地區錄得超過30毫米雨量，而大埔、北區及荃灣的雨量更超過80毫米。預料本港短期內仍然會受大驟雨及狂風雷暴影響。

【14:44】天文台發出局部地區大雨提示，大埔區及新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【14:08】活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。下午本港多處地區錄得超過30毫米雨量，大埔及荃灣的雨量更超過50毫米。預料短期內本港仍然會受大驟雨影響。

【12:58】天文台在下午12時55分發出黃色暴雨警告信號。

【12:23】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 

【08:16】天文台在上午8時10分取消黃色暴雨警告信號。

【07:05】天文台於今日（15日）上午6時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。雷暴警告現正生效，有效時間至早上8時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

上午6時50分，天文台錄得氣溫29.8°C，相對濕度82%。預測今日天氣大致多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢頗大。日間最高氣溫約31°C。吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日 （16日）仍有驟雨。隨後一兩日驟雨逐漸減少，日間酷熱。

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