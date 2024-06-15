凱特化療「進展良好」　周六出席查理斯生日閱兵　強調未脫離困境 (07:28)

查理斯表示，很高興凱特能參加周六的活動。凱特在聲明中表示，「任何接受過化​​療的人都知道，有好日子也有壞日子」。她說，在困難的日子裏，會感到虛弱和疲倦，必須讓身體休息；但在美好的日子時，會感覺自己較有力量，希望能充分利用感覺良好的時間；她會參與孩子的學校生活，或進行一些令她感到積極和有力量的事情，並且開始在家中處理公務。凱特說：「我正在學習如何保持耐心，特別是面對不確定的時候，坦然度過每一天，聆聽自己身體聲音，容許自己用時間治癒。」

在周六的閱兵儀式上，凱特將與她孩子一起參加馬車遊行，並與其他王室成員在白金漢宮陽台上向公眾揮手致意。（BBC）

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