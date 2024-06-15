雨季昆蟲入屋　專家教用吸塵機殺蟲水處理【附預防昆蟲入屋建議】 (11:34)

為什麼昆蟲會飛入屋？

蔡炳然稱，夏季雨水多，植物生長茂盛，助長昆蟲繁殖，而昆蟲會找建築物躲藏避雨，故有可能飛入室內。

市民應如何處理入屋昆蟲？

蔡炳然稱，基本上入屋昆蟲不論是飛蟻、蜂類和甲蟲，均可以用家用殺蟲水或電蚊拍處理，亦可用吸塵機吸走昆蟲，然後施殺蟲水，繼而當一般垃圾處理即可。他補充，危險性較高昆蟲如黃黑色間條的黃蜂、體型較大的黑蜂不宜接觸，建議先嘗試打開窗放走牠們，殺蟲水是次要方法。

坊間有人稱用酒精噴殺昆蟲，蔡炳然不建議，因酒精具揮發性，故有一定危險性。

昆蟲入屋有何要注意？

蔡炳然稱，香港常見入屋的飛蟻多是台灣乳白蟻的繁殖蟻，這種白蟻對人沒有危險性，但會蛀木，若家中有木製家具便要小心。至於甲蟲，他說大部分不具危險性，但會蛀木。

倘昆蟲築巢，應如何處理？

蔡炳然表示，白蟻有可能在門腳、衣櫃等潮濕或較少打理的位置築巢；蜂類則因會大量聚集，有可能在沒人打理的露台、窗台築巢。倘若昆蟲築巢，他建議找專業滅蟲公司處理。

如何預防昆蟲入屋？

蔡炳然建議，雨季盡量關上門窗或安裝蚊網、窗紗，尤其是住近郊外或對出是花叢的低層住戶。對於有趨光性的昆蟲例如飛蟻，遮光布、窗簾能有效防止昆蟲入屋。

文：陳鈞延