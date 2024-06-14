天氣｜天文台：周六驟雨增多及有雷暴 (19:45)

【13:11】天文台在下午1時10分取消黃色暴雨警告信號。

【11:30】天文台在上午11時30分發出黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。

【11:23】天文台表示，影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱。天文台會在上午11時30分改發黃色暴雨警告信號。

【10:26】天文台表示，強雷雨區持續影響本港。在過去一兩小時，大雨集中在新界，多處錄得超過50毫米雨量，而荃灣及元朗部分地區的雨量更達100毫米。市民請保持警惕並繼續留意天氣變化。

【10:00】天文台改發紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【09:52】天文台表示，本港持續受大雨影響，根據最新評估，會在上午10時發出紅色暴雨警告信號。

【09:44】天文台表示，本港持續受雷雨區影響，廣泛地區有大雨，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【09:26】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【08:44】天文台今早（14日）8時25分發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

上午8時30分，天文台錄得29.6°C，相對濕度85%。一股活躍的西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢較大。日間最高氣溫約32°C。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。展望未來數日天氣炎熱。明日（15日）有驟雨及幾陣雷暴。下周初驟雨逐漸減少。（天文台）