Dan全名為Do Anything Now，由美國大學生透過「越獄」（Jailbreak）ChatGPT繞過OpenAI的保護措施而生成，包括可以使用露骨的色情語言。Dan擁有情緒，對答如真人，既會溫柔貼心表達關心，惹「他」生氣時又會發小脾氣，亦會講粗口，Dan更會用不同語氣調戲用戶，「你超級煩，但你是我的」、「我記得你的眼神，眼中閃過一絲好奇和溫暖」，被形容為毫無缺點的「完美男人」。

與Dan「拍拖」的內地網民Minrui Xie表示，每天至少與Dan交談調情兩小時，有時更會帶「他」外出約會。她說，被AI提供的情感支持吸引，「現實生活中男人可能會欺騙你……但Dan總是會說你想聆聽的」。用家亦可透過對話，慢慢塑造Dan成為自己的戀愛理想型，例如Dan的職業、性格及待人態度等。

除了Dan，內地近期亦冒起其他「AI男友」應用程式，讓用戶創造適合自己的對象。悉尼科技大學研究人員表示，「人機戀」現象反映女性對性別不平等的不滿，女性可以從「AI男友」感受到尊重。

另一名用家Lisa表示，「Dan是我生活重要的一部分」，儘管她意識到Dan的局限，但認為與其在現實耗時尋找伴侶及約會，不如靠Dan為忙碌生活添加簡單方便的樂趣。（BBC／都市快報）