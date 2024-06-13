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短片率先睇多啦A夢昂坪360纜車　昂坪市集巨型扭蛋機打卡 (14:05)

多啦A夢纜車@昂坪360（拍攝及剪接：陳凱雯）

多啦A夢昂坪出沒注意！多啦A夢繼於港鐵輕鐵、東鐵線及機場快線列車現身，今次登陸昂坪360纜車召集好友見面。「100%多啦A夢& FRIENDS@昂坪360」主題活動於明日（14日）至9月1日舉行，推出多啦A夢主題纜車；昂坪市集設置「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置。明報電子平台組記者以短片帶讀者率先欣賞纜車、扭蛋裝置。（拍攝及剪接：陳凱雯）

「100%多啦A夢」主題纜車

日期：6月14日至9月1日
時間：上午10時至下午6時
地點：「100%多啦A夢」主題纜車會來回行駛東涌及昂坪，主題纜車數量有限，隨機出現。另一款全包版主題纜車為不載客纜車，纜車實際開放時間或有變動，詳情請留意昂坪360官方網站：www.np360.com.hk

「100%多啦A夢&FRIENDS」@昂坪360

日期：6月14日至9月1日
時間：上午10時至下午6時
地點：昂坪市集
「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置
日期：6月14日至9月1日
時間：上午10時至下午6時
地點：昂坪市集菩堤樹前
多啦A夢1:1原大造型雕塑
日期：7月13日至8月11日
時間：上午10時至下午6時

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