巴黎奧運融入東道主元素　法國大革命「自由之帽」變吉祥物　艾菲爾鐵塔嵌入獎牌 (09:20)

吉祥物「弗里吉」的設計靈感來自法國特色服飾「弗里吉帽」(Phrygian Caps),象徵自由、革命和法國。根據法國國家檔案館紀錄,1163年建造巴黎聖母院、1789年法國大革命,以及1924年巴黎奧運期間等法國歷史重要時刻,都有人戴着這款帽子。主辦方希望透過吉祥物「弗里吉」,傳遞「體育可以改變一切」的信息,讓人們把運動融入生活。【詳細介紹】

巴黎奧運獎牌中間的六角形金屬設計,鑲嵌的金屬正是來自艾菲爾鐵塔,這批金屬原鐵材料是在20世紀艾菲爾鐵塔改造時移除,完好保存至今。巴黎奧組委希望通過將艾菲爾鐵塔的碎片融入奧運獎牌,讓運動員對奧運會、巴黎和法國留下永久記憶。【 詳細介紹 】

巴黎奧運頒獎台亦融入鐵塔元素,頒獎台線條以艾菲爾鐵塔的金屬網格結構為靈感;顏色主要採用巴黎市屋頂的灰色調,獎牌得主踏上頒獎台猶如「攀上巴黎的最高處」。

此外,本屆頒獎台的設計重視實用及環保,使用法國木材和再生塑料在法國製造,採用伸縮組件,可隨獲獎運動員的數目加減組件,最短約4米,足球項目頒獎台可延伸至約40米。【 詳細介紹 】

