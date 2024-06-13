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天文台發今年首個酷熱天氣警告　近10年有6年於6月首發酷熱 (14:07)

天文台今日（13日）發出今年首個酷熱天氣警告，在6月出現全年首個酷熱天氣屬常見，過去10年有6年均在6月發出，而2018年、2020年、2021年及2023年這4年則在5月就發酷熱警告。據天文台資料，日間最高氣溫達33°C便屬酷熱，明報電子平台組整理天文台數據，回顧酷熱天氣的情況。

●2016年6月酷熱日達13天　歷年6月最高

2016年6月天文台發出13天酷熱天氣警告，是有紀錄以來6月份最高，日數與同年7月（15天酷熱）接近。回顧近10年（2014年至2023年），除了2016年，2015年6月亦有10天發出酷熱天氣，其餘年份則是單位數，由4至7天酷熱日不等。

●2022年7月歷年最多酷熱日月份

2022年7月是天文台有紀錄以來最多酷熱日的月份，酷熱日達21天，即整個月有超過三分之二日子屬酷熱天氣。而在過往10年，有6年的7月酷熱日數達雙位數。

●近10年有4年6月曾現極端酷熱

除酷熱天氣，過往10年，有4年的6月曾出現極端酷熱天氣（即日間最高氣溫達35°C），在2016年有4天，而2018年、2020年和2023年則有1天。自今年5月起，天文台「極端酷熱天氣」特別提示與勞工處工作暑熱警告掛鈎，當有「極端酷熱天氣」特別提示，勞工處便會發出最少黃色工作暑熱警告。（相關報道

●極端酷熱天氣7月居多

極端酷熱天氣較常見於7月。過往10年，2016年、2019年、2020年、2021年、2022年及2023年的7月均曾出現極端酷熱日，其中以2022年最多，累計有10天。

資料來源：天文台

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