巴黎奧運｜艾菲爾鐵塔下打沙排、凡爾賽宮鬥馬術　一文睇法國5地標變賽場 (08:52)

1. 艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）及戰神廣場（Champ de Mars）

奧運期間，巴黎名勝艾菲爾鐵塔前方的戰神廣場將臨時立「艾菲爾鐵塔運動場」，舉行沙灘排球賽事。1889年建成的艾菲爾鐵塔，連同塞納河沿岸於1991年被列為世界遺產，戰神廣場亦是巴黎著名的休憩地標。

2. 凡爾賽宮（Palace of Versailles）

凡爾賽宮在奧運期間設臨時戶外競技場，作為馬術和現代五項的比賽場地。凡爾賽宮歷史悠久，1682年成為法王路易十四的宮殿，從此成為法國王室的中心地帶，十九世紀末改為國家博物館開放予公眾。1919年，凡爾賽宮成為一戰戰後和平會議的場地，並於1979年成為法國首個獲列世遺的地點。

3. 塞納河（Seine River）及亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）

亞歷山大三世橋於1900年巴黎世界博覽會時開幕，外觀華麗，集紀念碑和藝術品於一身，將成為今屆奧運公路單車、三項鐵人、馬拉松游泳的賽場。塞納河則是巴黎奧運開幕式場地，是首次開幕式在體育場外舉行，上萬名運動員將坐船經塞納河入場。

4. 協和廣場（La Concorde）

協和廣場是巴黎最大的廣場，將舉行單車「BMX Freestyle」 、三人籃球、滑板和霹靂舞賽事，霹靂舞是今屆奧運新增項目。協和廣場建於1772年，是法王路易十六和王后瑪麗‧安東妮（Marie-Antoinette）在法國大革命期間被送上斷頭台處決的地方。

5. 巴黎大皇宮（Grand Palais）

劍擊和跆拳道項目將在巴黎大皇宮舉行。大皇宮建於1900年，以宏偉的中殿和玻璃頂而聞名，曾舉行許多不同的體育和藝術活動。為迎接奧運而進行了全面復修，在2025年春季將對公眾全面重開。