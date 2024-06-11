陳奕迅打網球中暑暈倒受傷要縫針　專家提醒運動留意補水、穿散熱衣物 (15:52)

歌手陳奕迅（Eason）周一（10日）在室外打網球時中暑休克暈倒，腮骨骨裂及下巴受傷，需縫逾30針。盛夏炎熱，運動時應注意什麼以避免出現熱衰竭或中暑？香港教育大學健康與體育學系副主任雷雄德接受明報電子平台組訪問，講解有關注意事項。相關報道：陳奕迅打波中暑休克受傷 縫逾30針 重慶站6場個唱需延期
●為什麼運動時有可能出現熱衰竭或中暑？
雷雄德稱，運動時身體會釋放熱能，惟產生熱能速度高於散熱速度，人體核心溫度上升，成年人若升至40℃，就有出現熱衰竭或中暑徵狀的風險。據衛生防護中心資料，熱衰竭的徵狀包括頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等；患者中暑時會出現全身痙攣或昏迷等現象。
●有什麼風險因素引致中暑？
雷雄德表示，中暑受多個因素影響，較少由單一因素造成。他舉例，體能較佳者有較好的血液循環，散熱能力因而較高。此外，若是進行劇烈運動，產生的熱能較多，風險亦相對高一些。另外，肥胖者因皮下脂肪較厚，散熱會較慢，在熱的環境下中暑風險會增加。
●打網球容易中暑？
雷雄德說，職業網球賽風險不高，因該些網球選手有一定體能及適應熱的環境。職業網球手會在賽前提早到當地適應環境，因在天熱下，人需要7至14天適應。至於陳奕迅狀況，雷雄德稱不知他有否做好適應熱環境的準備、體能狀況如何，以及運動前有否充足睡眠等，故難以評論。
●如何預防熱衰竭或中暑？
應補充足夠水，建議每小時400至800毫升水，水溫宜為15至21℃，有助身體吸收得快些；衣物應有利散熱；盡量避免被太陽直曬，做好防曬。衛生防護中心建議，穿淺色和通爽衣物，以減少身體吸熱，並方便排汗及散熱；戶外活動最好安排在早上或下午較後的時間進行。