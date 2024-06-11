陳奕迅打網球中暑暈倒受傷要縫針　專家提醒運動留意補水、穿散熱衣物 (15:52)

●為什麼運動時有可能出現熱衰竭或中暑？

雷雄德稱，運動時身體會釋放熱能，惟產生熱能速度高於散熱速度，人體核心溫度上升，成年人若升至40℃，就有出現熱衰竭或中暑徵狀的風險。據衛生防護中心資料，熱衰竭的徵狀包括頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等；患者中暑時會出現全身痙攣或昏迷等現象。

●有什麼風險因素引致中暑？

雷雄德表示，中暑受多個因素影響，較少由單一因素造成。他舉例，體能較佳者有較好的血液循環，散熱能力因而較高。此外，若是進行劇烈運動，產生的熱能較多，風險亦相對高一些。另外，肥胖者因皮下脂肪較厚，散熱會較慢，在熱的環境下中暑風險會增加。

●打網球容易中暑？

雷雄德說，職業網球賽風險不高，因該些網球選手有一定體能及適應熱的環境。職業網球手會在賽前提早到當地適應環境，因在天熱下，人需要7至14天適應。至於陳奕迅狀況，雷雄德稱不知他有否做好適應熱環境的準備、體能狀況如何，以及運動前有否充足睡眠等，故難以評論。

●如何預防熱衰竭或中暑？

應補充足夠水，建議每小時400至800毫升水，水溫宜為15至21℃，有助身體吸收得快些；衣物應有利散熱；盡量避免被太陽直曬，做好防曬。衛生防護中心建議，穿淺色和通爽衣物，以減少身體吸熱，並方便排汗及散熱；戶外活動最好安排在早上或下午較後的時間進行。