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蘋果AI功能登場：自製emoji、生成圖像、修改校對文字、AI Siri (13:45)

蘋果（Apple）本港時間凌晨舉行發布會，公布一系列以Apple Intelligence為名的全新人工智能（AI）工具。本文整理部分重點功能。

●Genmoji──AI生成表情符號工具

用家可用AI透過簡單文字描述創作表情符號（emoji），蘋果稱之為Genmoji。例如輸入「在滑浪板上的恐龍」或「放鬆地用青瓜敷面」，就能生成相關表情符號。

AI亦可根據用戶照片庫中的人物創作，例如選擇朋友或家人的照片，生成個性化表情符號。

●Image Playground──AI生成圖像工具

Image Playground工具內置於「訊息」及「備忘錄」等程式，用家可於主題、服裝、配飾及地點等分類揀選一系列創作概念，以及加入描述，又或是於圖庫揀選特定人物，生成圖像。圖像備有動畫、插畫及素描三種風格可供選擇。

至於在「備忘錄」，用家可用Apple Pencil工具面板的全新Image Wand開啟Image Playground，將草圖變成圖像。

●Writing Tools──AI助修改校對文字

Apple Intelligence推出內置「Writing Tools」，用家可於近乎所有書寫之處重寫、校對和撮寫內容，包括「郵件」、「備忘錄」、Pages 及第三方程式等。其中「Rewrite」工具有助提供合乎場合的字句，「Proofread」工具檢查文法、選字及句子結構，同時提供修改建議及其原因，而「Summarize」工具可助用家選取文字，將內容概括成易於理解的段落、重點羅列、表格和列表。

●AI Siri──讀取程式內容解答用家提問

由Apple Intelligence驅動的Siri配備豐富的語言理解功能，回答更自然、更符合使用情境及更個人，即使用戶口齒不清或修正指令，Siri亦能跟上指令。

新Siri亦配備熒幕感應技術，透過讀取手機各個應用程式的內容，回答用戶問題。例如用戶詢問Siri與母親的晚餐安排，Siri會從短訊內容找出晚餐時間；又例如用家可要求「喺我嘅閱讀列表搵一篇關於蟬嘅文章出嚟」，由Siri協助辦妥。

●ChatGPT整合至Apple各平台

Apple將iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia體驗與ChatGPT整合，如有需要，Siri也可運用ChatGPT的功能和技術。在傳送問題及相關文件或相片至ChatGPT前，均會徵求用家同意，並由Siri直接讀出答案。

Apple Intelligence將於今年秋季隨iOS 18、iPadOS 18及macOS Sequoia，在Siri及裝置語言設置為英文（美國）的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，以及配備M1及更新晶片的iPad及Mac型號推出Beta版本。詳情瀏覽apple.com/apple-intelligence

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