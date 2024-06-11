實測編排旅程AI工具　Ask Layla度身訂做行程　Trip Planner AI可配合交通 (08:44)

Ask Layla特色

．行程全程由AI構思：屬於AI聊天機械人（AI chatbot）。用家可以輸入指令，包括旅行時長、目的地、旅遊主題（如：歷險、兒童專屬）以及特別要求（如：有行動不便/輪椅者同行）生成行程

．即時整合資訊：可按用家要求搜尋相關景點及食肆（如：台北牛肉麵店），後加入並調整行程

Trip Planner AI特色

．可在同一行程包括不同國家/地區

．會考慮用家住宿：AI生成行程前，用家可在網頁內選擇住宿

．用家自主計劃：AI將推介景點及活動，用家需自行拉選景點進入行程列表，AI便會自動計算點對點之間交通時間，提供Google地圖建議交通路線、景點網址及聯絡電話

．附AI聊天機械人：可找個別資訊如「鄰近的書店」、「適合長者的景點」

Wonderplan特色

．AI會推介景點，用家可手動調整行程，改變景點排序

．能提供相關行程的其他資訊：綜合該地區/國家資料，包括匯率、插座款式、時區、氣温

3個AI工具生成行程表現

【行程一】英國利物浦追星兼遊覽（圖5至7）

主要出席Taylor Swift於6月中在Anfield Stadium的演唱會。Ask Layla可生成配合出席Taylor Swift演唱會的行程，其他兩者需手動加入Taylor Swift演唱會行程，但均可推介較主流的景點。

Ask Layla 行程完整、景點之間鄰近，惟推介行程較緊湊；用家需自行查看交通時間及個人狀況調整行程 Trip Planner AI 出現AI與Google地圖預計交通時間不一致的狀況，有約5-10分鐘差距 Wonderplan ．點擊景點連結，會被導向至旅遊資訊平台Tripadvisor旗下Viator中搜尋該景點的頁面，但搜尋結果與該景點無關 ．部分景點名稱或與描述無關，例如景點為「The Philharmonic Hall」，卻顯示「The Elephant House」描述

【行程二】台北美食之旅（圖8至10）

特別想吃台式牛肉麵及去夜市。用Ask Layla能直接取得「牛肉麵店」資訊，其他兩者受限於頁面的選項，未能按照要求推介景點行程。

Ask Layla ．首次輸入指令時，未能於行程內提供牛肉麵店，需再輸入指令搜尋，後來生成資訊較地道及合理，如曾獲米芝蓮必比登推介的「林東芳牛肉麵」及「永康牛肉麵」 ．未能因應牛肉麵店而調整原本的行程，只在行程最後加入店家選項 Trip Planner AI ．未能提供適合的牛肉麵店，當額外用AI chatbot搜索，亦誤把牛排店當為早餐店 ．推介景點較其他兩者特別，如二二八和平紀念公園、華山1914文化創意產業園區 Wonderplan 把夜市放於早上首個行程，或未能準確及邏輯地排序

【行程三】一家四口親子東京遊（圖11至13）

Ask Layla ．行程全為小朋友度身訂做，推介的景點及食肆較特別，如「井之頭恩賜公園」及「藤子·F·不二雄博物館」 Trip Planner AI 推介的親子景點大部分為東京迪士尼及園內景點，要直接向AI chatbot搜尋後才會加入其他景點 Wonderplan ．未能完全為小童及親子度身訂做行程，推介的景點較主流，如築地市場、原宿、晴空塔等

【行程四】濟州島攜同長者自駕遊（圖14至16）

Ask Layla ．推介餐廳地道 ．點擊大部分推介的行程，均導向相關本地旅行團 Trip Planner AI 當中的AI chatbot可協助用家整理「長者/輪椅友善」的景點 Wonderplan 未能整理「長者/輪椅友善」的行程

人工智能 相關報道：

實用手機AI程式：MyMind自動分類儲存內容、Remini修復舊照片