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水果｜山竹食得多會便秘？食奇異果過敏？營養師解迷思　提醒日食兩份水果不宜過多 (14:36)

夏天香甜多汁水果選擇多山竹奇異果亦廣受歡迎，部分人或會食很多，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問，講解山竹和奇異果的營養和益處，並提醒食用注意事項。

山竹抗氧化　纖維吸水膨脹或致肚脹

李杏榆表示，山竹含有山酮素，有助抗氧化和抗發炎，而且有豐富纖維素，可保持腸道健康。對於坊間有說大量進食山竹會導致便秘，李杏榆稱，山竹內的非水溶性膳食纖維的確會吸水膨脹，導致出現肚脹情況，但消化過後就有助排便，不至於會造成長時間便秘。李杏榆提醒，每日可食兩份水果，一份水果大約一個拳頭大，不宜食太多。［衛生防護中心：日日2+3（兩份水果＋三份蔬菜）

奇異果維他命C豐富　酵素或致敏

李杏榆指出，奇異果含豐富維他命C，而金奇異果維他命C含量遠勝綠奇異果、橙、蘋果或菠蘿；奇異果升糖指數低，亦含葉酸，除了對孕婦有益，亦有助製造紅血球及鉀質，幫助身體去水腫，加上高纖維可改善腸道微生態。她提醒，部分人或對奇異果的酵素敏感，進食後嘴部或喉嚨會痕癢，通常是短暫反應。［水果維他命C含量

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