天氣｜端午節料27°C-31°C　多雲有驟雨　部分時間有陽光 (19:00)

黃雨警告取消

【12:10】天文台中午12時10分取消黃色暴雨警告信號。本港大部分地區今早（9日）錄得超過40毫米雨量，新界多處地區、深水埗及大嶼山的雨量更超過70毫米。同時，一股偏南氣流正影響沿岸地區。本港地區下午及今晚天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。

【10:10】黃色暴雨警告信號繼續生效。過去一兩小時，葵青區及新界東部多處地區錄得超過40毫米雨量。同時，另一強雷雨區正逐漸影響大嶼山及荃灣一帶。根據目前情況，發出紅色暴雨警告信號的機會不能排除。

【09:47】黃色暴雨警告信號繼續生效。過去一兩小時，新界多處地區及大嶼山錄得超過30毫米雨量。受低壓槽影響，預料本港今日（9日）有驟雨，初時雨勢頗大。

黃雨警告生效

【08:10】上午8時20分，天文台錄得27°C，相對濕度92%。黃色暴雨警告信號生效。天文台表示，位於本港南面的強雷雨帶正逐漸影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展。

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，一股偏南氣流正影響該區。本港地區今日（9日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢頗大。日間最高氣溫約30°C。吹和緩南至東南風，風勢有時疾勁。展望端午節（10日）及隨後一兩日部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。（天文台）