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紮馬尾常Gel頭易致脫髮？中醫解迷思：頭髮勿紮太緊、確保頭皮清潔 (13:38)

紮馬尾、gel頭為頭髮造型是不少人的生活日常，頭髮長期紮起、梳all back髮型會否容易導致脫髮？註冊中醫李廣冀接受明報電子平台組訪問稱，脫髮多數是先天遺傳、壓力、內分泌失調、疾病（貧血、甲狀腺疾病）等因素導致，出現脫髮問題應及早求醫由醫師對症下藥。李廣冀在下文解答有關脫髮的迷思。

問：長期紮頭髮可致脫髮？

答：頭髮長期紮太緊可致脫髮，因為當頭皮受牽扯、處於緊張狀態，頭皮毛囊微循環會受影響，導致牽拉性脫髮，特別是前額，一般停止紮頭髮可改善。李廣冀建議紮頭髮不宜太緊，當頭皮感覺被拉扯時應轉換髮型。

問：常gel頭、梳all back髮型會脫髮？

答：使用髮泥、髮蠟、定型水等化學物質如果清洗不當，殘留在頭皮，或致頭皮發炎、痕癢、生頭瘡；發炎會壓迫毛囊，毛囊營養供應受影響會萎縮，導致脫髮、禿髮。李廣冀建議，用gel頭產品後，可用洗頭水洗頭兩次，確保沖洗乾淨；如有需要，可每半年到養髮中心檢查頭皮，進行頭皮深層清潔。

問：頭髮長期固定分界會脫髮？

答：不會。惟要留意如果分界位置頭髮特別稀疏，建議梳另一條界，因長期被太陽直接照射，可能令頭皮老化、發炎、生癦（脂溢性角化），定期換分界會有好處。

中醫護髮貼士

．多按摩頭皮促進毛囊微循環

．注意頭皮清潔，減少油垢堵塞毛囊

．頭髮不宜紮太緊

．飲食均衡，遠離煙酒

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