明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

洗頭水要定期換？負離子風筒保養頭髮？皮膚科醫生解5大頭髮迷思 (12:16)

洗頭水要定期換？負離子風筒可保養頭髮？坊間不時出現洗頭及保養頭髮的迷思，皮膚科醫生劉顏銘接受明報電子平台組訪問，解開一眾疑惑。

●洗頭水要定期更換？慣用同一款洗頭水會影響清潔效果？

劉顏銘醫生表示應避免經常轉換洗頭水，因為有可能令頭皮接觸多種洗頭水的潛在致敏原，引致頭皮過敏。除非使用後髮質或頭皮過分乾旱或油膩，又或持續出現頭痕、頭皮屑或生頭瘡等，才需要更換洗頭水。

●洗頭水要在手上先搓開，再塗上頭髮？

坊間有傳長期集中同一頭皮位置搓開洗頭水，會令頭皮出現脫髮問題，劉顏銘指出兩者沒直接關係，因洗頭水最終都會在頭上搓開，不會阻塞某一部分的頭皮毛孔，但若想洗頭水更均勻推開，的確可先將洗頭水在手心打圈搓開，再清潔頭皮及頭髮。

●風筒吹髮傷頭髮？

劉顏銘表示，洗頭後應先用毛巾印乾頭髮，再用風筒冷風吹乾頭髮，避免以過熱的風傷害頭皮頭髮。

●負離子風筒吹頭有效保養頭髮？

劉顏銘表示，沒有科學根據顯示負離子風筒有效保養頭髮。

●濕頭睡覺會頭痛？

劉顏銘稱，暫時未有大型醫學實據證明濕髮睡覺會直接引致頭痛，但提醒如果濕髮睡覺，頭髮水分及頭皮體溫會為枕頭套上的細菌或真菌提供濕暖環境繁殖，或會引致頭皮及面部毛囊發炎等問題。

相關報道：頭瘡生完又生難斷尾？皮膚科醫生教路助紓緩頭瘡

相關字詞﹕頭髮 洗頭 吹頭 負離子風筒 洗頭水 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞