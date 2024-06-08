洗頭水要定期換？負離子風筒保養頭髮？皮膚科醫生解5大頭髮迷思 (12:16)

●洗頭水要定期更換？慣用同一款洗頭水會影響清潔效果？

劉顏銘醫生表示應避免經常轉換洗頭水，因為有可能令頭皮接觸多種洗頭水的潛在致敏原，引致頭皮過敏。除非使用後髮質或頭皮過分乾旱或油膩，又或持續出現頭痕、頭皮屑或生頭瘡等，才需要更換洗頭水。

●洗頭水要在手上先搓開，再塗上頭髮？

坊間有傳長期集中同一頭皮位置搓開洗頭水，會令頭皮出現脫髮問題，劉顏銘指出兩者沒直接關係，因洗頭水最終都會在頭上搓開，不會阻塞某一部分的頭皮毛孔，但若想洗頭水更均勻推開，的確可先將洗頭水在手心打圈搓開，再清潔頭皮及頭髮。

●風筒吹髮傷頭髮？

劉顏銘表示，洗頭後應先用毛巾印乾頭髮，再用風筒冷風吹乾頭髮，避免以過熱的風傷害頭皮頭髮。

●負離子風筒吹頭有效保養頭髮？

劉顏銘表示，沒有科學根據顯示負離子風筒有效保養頭髮。

●濕頭睡覺會頭痛？

劉顏銘稱，暫時未有大型醫學實據證明濕髮睡覺會直接引致頭痛，但提醒如果濕髮睡覺，頭髮水分及頭皮體溫會為枕頭套上的細菌或真菌提供濕暖環境繁殖，或會引致頭皮及面部毛囊發炎等問題。

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