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頭瘡生完又生難斷尾？皮膚科醫生教路助紓緩頭瘡 (10:55)

頭瘡「生完又生」是不少人的困擾，如何從洗髮產品、吹頭或飲食入手紓緩或根治頭瘡？明報電子平台組訪問皮膚科醫生劉顏銘，講解頭瘡成因、紓緩方法。【相關報道：洗頭水要定期換？負離子風筒保養頭髮？皮膚科醫生解5大頭髮迷思

●什麼是頭瘡？為什麼會生頭瘡？

頭瘡即頭皮毛囊發炎，會出現痕癢或疼痛的紅色丘疹、膿皰，頭皮任何位置都有可能生頭瘡。頭瘡成因主要分為細菌（如痤瘡桿菌）及真菌（如皮屑芽孢菌）感染。個人體質、天氣和生活習慣等因素，都可能誘發細菌或真菌滋生繁殖，導致生頭瘡。

●引致頭瘡高危因素

．油性皮膚、容易流汗、荷爾蒙影響油脂分泌

．潮濕的春夏季、工作環境悶熱

．個人衛生習慣欠佳、經常使用頭髮定型或乾髮劑產品、經常戴帽、枕頭套清潔不足

●頭瘡嚴重會否造成脫髮？

頭瘡數量可以由幾粒至數十粒不等，輕微頭瘡可自行痊癒，惟發炎較嚴重或抓損頭瘡會增加留疤及脫髮風險。

●頭瘡會傳染？

頭瘡基本上不具傳染性，除非接觸患者含金黃葡萄球菌的頭瘡膿汁，再經自身傷口傳染。

●妥善洗頭吹頭　減頭瘡生長

控制頭皮「水油平衡」是減少頭瘡的關鍵，劉顏銘建議可從洗髮產品、洗頭方法入手，妥善使用護髮素及吹頭也可紓緩頭瘡。

洗髮產品：選擇洗頭水前應先了解自己髮質，洗頭後一天頭髮已變油，即屬油性頭皮；洗頭兩天後頭髮才變油，即中性頭皮；洗頭三天後頭髮才變油，是乾性頭皮。

油性髮質人士宜用去油、洗淨力較強的洗頭水；乾性髮質人士宜用較保濕或中性洗頭水；倘不清楚自身髮質，則可選用中性洗頭水。

洗頭方法：洗頭次數不宜過多或過少，一般每日一洗即足夠，倘頭髮過油或曾使用頭髮產品就要一日洗兩次；過度洗頭會洗走頭皮保護皮脂，導致頭髮又乾又粗糙，甚至會反彈出油。長期不洗頭會令油漬污垢積聚，或會阻塞毛囊引致發炎。

護髮素使用：護髮素避免直接塗在頭皮上，應只塗在頭髮上；部分護髮素質地較黏，不易清洗，因此洗頭時須大量沖水，避免殘留物堵塞毛囊。

吹頭：洗頭後避免即時睡覺，宜先抹乾及用冷風吹乾頭髮，以免頭髮水分及頭皮體溫為枕頭套的細菌或真菌提供濕暖環境繁殖。

●控制飲食有助紓緩頭瘡？

暫未有醫學證據顯示飲食與頭瘡完全有關，但奶類製品及高升糖指數的食物（如白飯、白麵包、西瓜等），會令皮膚增加油脂分泌，或會令頭瘡惡化。

●頭瘡需要藥物治療？什麼程度需求醫？

病情輕微的頭瘡可用外用抗生素或類固醇藥水消炎止痕，或用含Ketoconazole的抗真菌洗頭水抑制真菌生長；病情嚴重則要服用口服抗生素或A酸。劉顏銘提醒，頭瘡有時無癢無痛，但若持續不退，或影響範圍廣，應及早求醫。

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