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黃仁勳求學期曾洗廁所　初戀修成正果　工作電郵簡潔不超六行 (16:07)

隨着近年人工智能（AI）全球掀起熱潮，AI晶片龍頭企業Nvidia的創辦人黃仁勳（Jensen Huang）也成為風雲人物。61歲的他曾入選《時代》雜誌「2024年百大最具影響力人物」名單，擠進全球富豪榜，大家對他有多少認識？

●台灣出生　兒時赴美讀書洗廁所

黃仁勳1963年在台灣出生，其後離開台灣到泰國，及後在9歲時與兄長到美國投靠親戚。親戚安排兩人入讀肯塔基州一間學校，誤以為該校有名望，卻原來是類似感化院的學校。黃仁勳曾回顧讀書歲月，形容該校學生「人人袋內有刀」，他當時還要負責洗廁所浴室。數年後，黃仁勳父母成功移民美國，一家人在俄勒岡州團聚。

●大學遇真愛

黃仁勳入讀俄勒岡州立大學，主修電子工程，在實驗室遇上拍檔兼初戀對象Lori Mills。黃仁勳憶述，每逢周末會致電Lori找她一起做功課，「我嘗試吸引她，不是以我的外貌，而是我有很強完成功課的能力」。黃仁勳與Lori Mills拍拖5年後修成正果，育有一子一女。兩名子女均在Nvidia工作。

●於連鎖餐廳Denny's萌生創業　求學時曾任兼職

黃仁勳十多歲求學時，曾於連鎖餐廳Denny's做兼職。他自言其時性格內向，因打工而變得外向。1993年，時年30歲的黃仁勳與兩名伙伴Chris Malachowsky及Curtis Priem創立Nvidia，三人亦是在Denny's餐廳會面、磋商及草擬開公司的文件。

●工作電郵長度不超六行　期望言簡意賅

有Nvidia前員工透露，黃仁勳的電郵通常很簡潔，這種習慣也延伸到公司內部，一般工作電郵長度不多過六行字，冀員工言簡意賅。公司期望Nvidia的員工每周向其經理和黃仁勳報告自己正在處理的五項首要工作，有助集中焦點，這亦有助黃仁勳迅速掌握公司脈搏。

資料來源：Business Insider、路透社、The New Yorker、俄勒岡州立大學

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