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英王儲威廉代父出席登陸諾曼第紀念儀式　與25元首並排 (14:14)

周四（6日）是二戰盟軍登陸諾曼第80周年（D-Day），法國諾曼第舉行連串紀念活動。其中英國王儲威廉代替父親英王查理斯三世，出席雲集25名國家元首的大型紀念儀式，並一同站在最前排，反映威廉進一步代父分擔國家元首的角色。

75歲的查理斯三世因為患癌，醫療團隊認為出席這紀念儀式對他負荷太大，故改由威廉代表出席。儀式上，威廉與7國總統、3名國王及多個國家的首相、總理等，一同站在前排。上述出席者包括法國總統馬克龍、美國總統拜登、德國總理朔爾茨、烏克蘭總統澤連斯基、加拿大總理杜魯多，以及比利時、丹麥和荷蘭國王等。

查理斯三世表示，對於由威廉代為出席紀念儀式感高興。他則與王后卡米拉在諾曼第另一市鎮Ver-sur-Mer出席紀念活動。今次亦是查理斯三世今年2月證實患癌及接受治療後，首次出國出席活動。

威廉親證凱特情況「好多了」

而在周三（5日）英國一個紀念活動上，威廉與二戰老兵交談時，被100歲老兵Geoffrey Weaving問及妻子凱特的健康狀況，威廉回答稱：「她好很多了，她今天也很想來的。」凱特3月時公開自己患癌需接受化療，目前仍在休養。（每日郵報／BBC／People／獨立報／Daily Record）

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