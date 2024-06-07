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家居博覽會展舉行　限量家電優惠一折起：10吋風扇$19、電磁爐$199 (09:00)

「香港家居博覽2024」今日（7日）至下周一（10日）在香港會議展覽中心舉行，逾850個參展商齊集在6大展區，涵蓋室內設計、建材、寢室用品、家電及家品、健康設備及家居淨化，以及其他專業家居服務，入場票價$30，長者咭及身高1米以下小童免費。場內每日限量精選優惠貨品低至一折起，包括電視機、電磁爐和微波爐等。入場簽帳消費可獲抽獎機會，在指定攤位以Mastercard卡簽帳，單一發票消費每$500，可獲一次抽獎機會，$1000有兩次抽獎機會，餘此類推。每張發票最多可獲10次抽獎機會，獎品包括：日本雙人來回機票、55吋4K LED電視機、雪櫃等。

香港家居博覽部分優惠*

1. 法國名家風扇10吋鴻運扇$19（原價$199，限量20部）

2. 特福2100W電磁爐$199（原價$699，限量20部）

3. Whirlpool 20公升微波爐$299（原價$580，限量20部）

4. German Pool迷你韓式光波燒烤爐$899（原價$1399）

5. TCL 32吋智能電視$999（原價$2899，限量10部）

6. Ausaulio V10全自動智能門鎖$1980（原價$3980，限量50套)

7. OTO Rockie Premium按摩椅$9800 （原價$29,800）

*優惠以商舖公布為準

香港家居博覽2024詳情

日期：6月7日至6月10日 【展覽詳情】
時間：中午12時至晚上9時（6月10日提早1小時結束）
地點：香港會議展覽中心Hall 1
票價：30元（持長者咭或傷殘人士證者和身高1米以下小童可免費入場）

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