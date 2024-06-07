家居博覽會展舉行　限量家電優惠一折起：10吋風扇$19、電磁爐$199 (09:00)

「香港家居博覽2024」今日（7日）至下周一（10日）在香港會議展覽中心舉行，逾850個參展商齊集在6大展區，涵蓋室內設計、建材、寢室用品、家電及家品、健康設備及家居淨化，以及其他專業家居服務，入場票價$30，長者咭及身高1米以下小童免費。場內每日限量精選優惠貨品低至一折起，包括電視機、電磁爐和微波爐等。入場簽帳消費可獲抽獎機會，在指定攤位以Mastercard卡簽帳，單一發票消費每$500，可獲一次抽獎機會，$1000有兩次抽獎機會，餘此類推。每張發票最多可獲10次抽獎機會，獎品包括：日本雙人來回機票、55吋4K LED電視機、雪櫃等。