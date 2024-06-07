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端午節活動一覽：星光大道美食街6月8日登場、端午節灣仔海濱看無人機 (11:40)

端午節假期除了賽龍舟活動，旅發局今年在尖沙嘴特設「嚐味當夏美食街」，多個美食檔於6月8日至16日進駐星光大道，同場設有Line Friends全新打卡熱點；端午節當晚（10日）灣仔海濱有端午節主題無人機表演；壓軸的香港國際龍舟邀請賽則於6月15及16日在尖東海旁上演。

●嚐味當夏美食街

星光大道將設有10個美食攤位，售賣甜品、奶茶和咖啡等，讓市民可以邊歎美食或飲品消暑；同場有Line Friends打卡位。【詳情】
日期：6月8日至16日
時間：中午12時至晚上9時（6月8日由下午2時起開放）
地點：尖沙嘴星光大道

●無人機表演

端午節當晚，灣仔海濱將會上演以端午節為主題的無人機表演，有龍舟、糉子的圖案，時長約10分鐘。【詳情】
日期：6月10日
時間：晚上8時
地點：灣仔海濱對出海面
建議觀賞位置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、「水上運動及康樂主題區」

●香港國際龍舟邀請賽

今年有逾170支來自12個國家及地區隊伍參賽，一連兩天共舉行17場賽事。【詳情】
日期：6月15日至6月16日
時間：6月15日：上午8時至晚上7時；6月16日：上午8時至晚上6時
地點：尖沙嘴東部海濱
建議觀賞位置：有蓋看台位於星光大道入口

●煙火表演

灣仔海濱上演煙火表演，增添節日氣氛，表演時長為10分鐘。【詳情】
日期：6月15日
時間：晚上8時
地點：灣仔海濱對出海面
建議觀賞位置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、「水上運動及康樂主題區」

相關字詞﹕端午節 無人機表演 嚐味當夏美食街 香港國際龍舟邀請賽 煙火表演 旅發局 熱門HOTPICK 編輯推介

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