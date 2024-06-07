端午節活動一覽：星光大道美食街6月8日登場、端午節灣仔海濱看無人機 (11:40)

●嚐味當夏美食街

日期：6月8日至16日

時間：中午12時至晚上9時（6月8日由下午2時起開放）

地點：尖沙嘴星光大道

●無人機表演

日期：6月10日

時間：晚上8時

地點：灣仔海濱對出海面

建議觀賞位置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、「水上運動及康樂主題區」

●香港國際龍舟邀請賽

日期：6月15日至6月16日

時間：6月15日：上午8時至晚上7時；6月16日：上午8時至晚上6時

地點：尖沙嘴東部海濱

建議觀賞位置：有蓋看台位於星光大道入口

●煙火表演

日期：6月15日

時間：晚上8時

地點：灣仔海濱對出海面

建議觀賞位置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、「水上運動及康樂主題區」