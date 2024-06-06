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台灣母女人間蒸發16年　關鍵人物確定已死　「台版藍可兒」懸案勢石沉大海 (14:23)

台灣彰化縣社頭鄉的劉姓婦人16年前因與丈夫吵架，帶4歲女兒離家，其後她們走進一棟大樓乘搭升降機，出𨋢後從此人間蒸發，升降機閉路電視片段拍下母女倆最後身影，該案亦成為台灣著名懸案。台警今（6日）證實此案的關鍵人物，即劉婦的丈夫去年已死亡，意味這宗被稱為「台版藍可兒案」的真相或會永遠石沉大海。

2008年1月20日，當時37歲的劉婦與張姓丈夫吵架後，帶着4歲女兒駕電單車離家，其後二人進入了員林市一座大樓，並向管理員表示要到11樓找朋友。由於母女倆久未回家，張男報警。8天後，警方在該大樓前找到劉婦的電單車，並發現大樓升降機的閉路電視拍到母女倆。片段可見，劉婦在升降機中將自己的外套、鞋及女兒的衣物脫下，到達頂層11樓後出𨋢，及後再無拍到母女離開大樓的畫面。

警方當時搜尋大樓頂樓的蓄水塔、電機房及樓梯，逐戶查訪，又在四周巷弄搜索，始終未發現劉婦母女蹤迹。2020年當地警方曾重啟調查，仍是無進展。至去年，由於母女二人失蹤已十多年，家人聲請宣告二人死亡，彰化地方法院去年底裁定准許。

至於劉婦的張姓丈夫，當年警方一直懷疑涉及母女失蹤案，惟找不到證據。台媒引述消息稱張男在住所頂樓維修水塔期間，疑不慎跌落重創頭部，傷重不治。警方今日證實張男去年已死。（中央社／三立新聞網／自由時報）

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