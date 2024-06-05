巴黎奧運線上馬拉松　香港跑手有得玩【附參與方法】 (14:08)

6月7日是「世界跑步日」（Global Running Day），本港近年愈來愈多跑步愛好者，大大小小的跑步活動也愈來愈多。距離巴黎奧運不足兩個月，好動的你會否想感受奧運氣氛？巴黎2024奧組委推出面向公眾的「線上馬拉松」（Connected Marathon Pour Tous），身在香港的跑手也能參與其中。