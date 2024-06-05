巴黎奧運線上馬拉松　香港跑手有得玩【附參與方法】 (14:08)

6月7日是「世界跑步日」（Global Running Day），本港近年愈來愈多跑步愛好者，大大小小的跑步活動也愈來愈多。距離巴黎奧運不足兩個月，好動的你會否想感受奧運氣氛？巴黎2024奧組委推出面向公眾的「線上馬拉松」（Connected Marathon Pour Tous），身在香港的跑手也能參與其中。
據巴黎奧運網頁，全球跑手可於8月10日及11日，即奧運男女子馬拉松賽事這兩天，一起參與大型線上跑步活動，參與的公眾需要跑至少30分鐘，可選戶外或在室內例如健身室運動。完成者將獲得證書作紀念，以及參加抽獎的機會。
●巴黎奧運「線上馬拉松」（Connected Marathon Pour Tous）
參與日期：8月10日及11日
參與方法：下載「Marathon Pour Tous Paris 2024」程式（App Store／Google Play）或「Kinomap」程式（App Store／Google Play），後者可用於室內運動
活動詳情：olympics.com/en/news/connected-marathon-pour-tous-get-involved-in-the-paris-2024-games