內地劇組醫院ICU外拍攝　要求病人家屬「哭小聲點」捱轟 (12:01)

網上流傳的影片顯示，有疑似劇組人員在ICU外向病牀架起大補光燈，旁邊設有攝影器材，布景佔據一半通道。發文的余先生表示，當日其母親在ICU內搶救，「我姐姐在哭，他們（劇組人員）讓我們聲音小點，不要影響他們拍段子」，反問病人家屬「哭都不讓哭」？

余先生續稱，懷疑有劇組人員冒充醫院負責人威脅追究，又要求他們刪掉影片。「青木影視」事後聯絡他表達歉意，惟余先生希望製作單位拍片公開道歉，又希望院方解釋為何當時無人維持秩序，以及為何由始至終無人聯絡他。有記者聯絡華信民生醫院及新鄭市衛健委查詢，院方拒絕受訪，衛健委則稱已督促院方道歉，反指余先生未有露面接受道歉。余先生回應稱接到電話時因母親病危無暇處理，及後再沒有院方人員聯繫。

事件引發網民熱烈討論，周三（5日）一度登上微博熱搜第2位，有網民批評製作公司要求病人家屬控制聲浪的做法，亦有人質疑為何可在醫院內拍攝。內媒報道，劇組需先獲得院方許可，並確保有院方人員維持現場秩序，以及不影響患者及醫院工作下進行拍攝。（綜合報道）