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白紋伊蚊｜上水誘蚊指數最高蚊子多又廣　9區誘蚊指數達紅色級別 (13:07)

近月經常下大雨，不少地方都有積水，令到蚊蟲滋生。食環署最新公布上月部分監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，其中上水指數42.9%，屬紫色最高級別，表示白紋伊蚊分佈非常廣泛；同時上水白紋伊蚊密度指數亦達2.5最高水平，代表白紋伊蚊數量較多。另外，截至今日（4日），已公布的63個分區指數中，有9個錄得紅色級別，代表白紋伊蚊分佈廣泛其中西貢市、荃灣西指數較高，分別是25.7%及24.3%。

截至6月4日，食環署已公布的63個監察地區數據，10區值得關注：

1. 上水

．誘蚊器指數：42.9%（白紋伊蚊分佈非常廣泛）

．誘蚊密度指數：2.5屬最高紅色級別（顯示白紋伊蚊在誘蚊器位置數量較多）

以下地區指數超過20%，代表白紋伊蚊分佈廣泛

2. 西貢市／誘蚊器指數：25.7%

3. 荃灣西／誘蚊器指數：24.3%

4. 上葵涌／誘蚊器指數：23.9%

5. 油塘／誘蚊器指數：23%

6. 掃管笏／誘蚊器指數：22.6%

7. 崇山／誘蚊器指數：22.4%

8. 將軍澳北／誘蚊器指數：21.6%

9. 黃大仙西／誘蚊器指數：21.3%

10. 何文田／誘蚊器指數：20.6%

註：「誘蚊器指數」和「密度指數」，分別顯示指定監察地區內伊蚊分佈的廣泛程度和密度。

資料來源：食環署

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