白紋伊蚊｜上水誘蚊指數最高蚊子多又廣　9區誘蚊指數達紅色級別 (13:07)

近月經常下大雨，不少地方都有積水，令到蚊蟲滋生。食環署最新公布上月部分監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，其中上水指數42.9%，屬紫色最高級別，表示白紋伊蚊分佈非常廣泛；同時上水白紋伊蚊密度指數亦達2.5最高水平，代表白紋伊蚊數量較多。另外，截至今日（4日），已公布的63個分區指數中，有9個錄得紅色級別，代表白紋伊蚊分佈廣泛。其中西貢市、荃灣西指數較高，分別是25.7%及24.3%。