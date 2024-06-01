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奶茶咖啡因少過咖啡？消委會：港式奶茶咖啡因接近一般咖啡【附飲咖啡奶茶注意】 (13:17)

奶茶咖啡因少過咖啡？近日內地著名茶飲品牌「霸王茶姬」推出新款奶茶「萬里木蘭」，有消費者飲後失眠、心悸，品牌檢測後稱該款奶茶咖啡因含量與拿鐵咖啡相若（相關報道）。本港消委會曾進行的研究顯示，港人愛飲的港式奶茶，咖啡因含量亦接近一般咖啡，台式奶茶則咖啡因含量較低。

部分奶茶兩杯已達咖啡因每日攝入量

消委會曾測試本地多款咖啡、奶茶，發現一般咖啡平均每杯含約200毫克咖啡因，而港式奶茶與其相若，平均每杯含170毫克。有茶餐廳和便利店的奶茶更達200至220毫克，不僅高於一般咖啡平均含量，飲兩杯已達一般成年人建議咖啡因攝入量（每日不多於400毫克）。

特濃咖啡、鮮奶咖啡較少咖啡因

咖啡款式多，消委會測試顯示一般咖啡平均每杯含約200毫克咖啡因，高於泡沫咖啡（110毫克）、特濃咖啡（97毫克）和鮮奶咖啡（90毫克）。特濃咖啡和鮮奶咖啡平均咖啡因濃度最低，比台式奶茶平均每杯130毫克更低。

飲咖啡奶茶知多啲

．過量咖啡因可影響睡眠、產生焦慮、心跳加速、手震等。習慣咖啡因後若停止攝入，或現頭痛、疲勞、易怒等。

．如有睡眠障礙，應避免晚上飲用。

．如愛喝咖啡又不想攝入太多咖啡因，可選無咖啡因（decaffeinated）咖啡，其色香味如同普通咖啡，但也非完全沒有咖啡因，而是含量為普通咖啡的1%至2%。

．冷泡咖啡（cold brew coffee）是用低溫來萃取咖啡，由於少了高溫萃取的過程，苦澀味、酸感降低，因此一般比熱咖啡用上更多咖啡粉，加上浸泡時間較長，故咖啡因含量會較高。

（資料來源：消委會）

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