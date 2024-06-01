明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天氣｜天文台：周六晚上及周日早上雨勢有時較大 (18:45)

【18:45】受馬力斯殘餘相關的西南氣流影響，廣東沿岸有驟雨。天文台預測，本港地區今晚（6月1日）及明日（2日）大致多雲，間中有狂風驟雨，今晚及明早雨勢有時較大及有雷暴。明日日間驟雨減少，部分時間天色明朗。氣溫介乎26至30℃。吹清勁西南風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。稍後風勢逐漸緩和。展望隨後兩三日吹偏東強風。下周一及周二（3及4日）間中有驟雨。（天文台

【17:42】強烈季候風信號生效。天文台於下午5時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台表示，馬力斯已減弱為低壓區，受與其殘餘相關的西南季候風影響，本港部分地區初時仍吹強風，高地達烈風程度。預料馬力斯的殘餘會在今晚至明早（2日）為珠江口一帶帶來狂風驟雨，雨勢有時較大。

【17:00】天文台於下午4時40分改發一號戒備信號，取代三號強風信號。天文台表示，馬力斯橫過清遠並逐漸遠離香港，但本港西部初時仍間中吹強風，高地達烈風程度。當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早（2日）為珠江口一帶帶來驟雨，雨勢有時較大。

下午5時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北約220公里，即在北緯23.9度，東經112.9度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過廣東內陸，並進一步減弱。

【14:55】三號強風信號現正生效。天文台表示，馬力斯正橫過清遠，並將逐漸遠離香港，會在下午4時40分改發一號戒備信號。預料一號戒備信號會維持一段時間。當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。

下午3時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北約210公里，即在北緯23.5度，東經112.6度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過廣東內陸，並進一步減弱。預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早（2日）為珠江口一帶帶來較多驟雨，間中有狂風，市民請保持警覺。

【14:00】天文台表示，過去一兩小時，本港風力有減弱迹象。同時，馬力斯在香港西北約200公里掠過，移向清遠市，隨後逐漸遠離本港。視乎馬力斯減弱的程度，天文台會在下午3時至6時之間考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

下午2時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北約210公里，即在北緯23.4度，東經112.5度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過廣東內陸，並進一步減弱。

【10:08】上午10時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北偏西約220公里，即在北緯22.8度，東經112.1度附近，預料向東北偏北移動，時速約18公里，移入廣東內陸，並進一步減弱。未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正影響珠江口一帶。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在未來數小時繼續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風。預料三號強風信號會至少維持至下午3時，天文台隨後會視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化，考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

【06:05】上午6時，天文台錄得氣溫26°C，相對濕度95%。三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號預料至少維持至今日（6月1日）正午12時。 

在上午5時，熱帶風暴馬力斯集結在香港以西約250公里，即在北緯21.9度，東經111.8度附近，預料向東北偏北移動，時速約15公里，移入廣東內陸。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在中午前持續為珠江口一帶帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至正午12時。隨後會否改發一號戒備信號，要視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化。

在過去一小時，昂坪、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時55、50及49公里，最高陣風分別超過每小時101、69及62公里。（天文台）

相關字詞﹕天氣速遞 天文台 天氣 編輯推介

上 / 下一篇新聞