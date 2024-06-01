天氣｜天文台：周六晚上及周日早上雨勢有時較大 (18:45)

【17:42】強烈季候風信號生效。天文台於下午5時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台表示，馬力斯已減弱為低壓區，受與其殘餘相關的西南季候風影響，本港部分地區初時仍吹強風，高地達烈風程度。預料馬力斯的殘餘會在今晚至明早（2日）為珠江口一帶帶來狂風驟雨，雨勢有時較大。

【17:00】天文台於下午4時40分改發一號戒備信號，取代三號強風信號。天文台表示，馬力斯橫過清遠並逐漸遠離香港，但本港西部初時仍間中吹強風，高地達烈風程度。當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早（2日）為珠江口一帶帶來驟雨，雨勢有時較大。

下午5時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北約220公里，即在北緯23.9度，東經112.9度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過廣東內陸，並進一步減弱。

【14:55】三號強風信號現正生效。天文台表示，馬力斯正橫過清遠，並將逐漸遠離香港，會在下午4時40分改發一號戒備信號。預料一號戒備信號會維持一段時間。當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。

下午3時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北約210公里，即在北緯23.5度，東經112.6度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過廣東內陸，並進一步減弱。預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早（2日）為珠江口一帶帶來較多驟雨，間中有狂風，市民請保持警覺。

【14:00】天文台表示，過去一兩小時，本港風力有減弱迹象。同時，馬力斯在香港西北約200公里掠過，移向清遠市，隨後逐漸遠離本港。視乎馬力斯減弱的程度，天文台會在下午3時至6時之間考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

下午2時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北約210公里，即在北緯23.4度，東經112.5度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過廣東內陸，並進一步減弱。

【10:08】上午10時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北偏西約220公里，即在北緯22.8度，東經112.1度附近，預料向東北偏北移動，時速約18公里，移入廣東內陸，並進一步減弱。未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正影響珠江口一帶。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在未來數小時繼續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風。預料三號強風信號會至少維持至下午3時，天文台隨後會視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化，考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

【06:05】上午6時，天文台錄得氣溫26°C，相對濕度95%。三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號預料至少維持至今日（6月1日）正午12時。

在上午5時，熱帶風暴馬力斯集結在香港以西約250公里，即在北緯21.9度，東經111.8度附近，預料向東北偏北移動，時速約15公里，移入廣東內陸。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在中午前持續為珠江口一帶帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至正午12時。隨後會否改發一號戒備信號，要視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化。

在過去一小時，昂坪、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時55、50及49公里，最高陣風分別超過每小時101、69及62公里。（天文台）