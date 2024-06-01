天文台：三號強風信號料至少維持至下午3時　未來一兩小時廣泛地區或有大雨 (10:18)

雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正影響珠江口一帶。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在未來數小時繼續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風。預料三號強風信號會至少維持至下午3時，天文台隨後會視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化，考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

【06:05】上午6時，天文台錄得氣溫26°C，相對濕度95%。三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號預料至少維持至今日（6月1日）正午12時。

在上午5時，熱帶風暴馬力斯集結在香港以西約250公里，即在北緯21.9度，東經111.8度附近，預料向東北偏北移動，時速約15公里，移入廣東內陸。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在中午前持續為珠江口一帶帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至正午12時。隨後會否改發一號戒備信號，要視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化。

在過去一小時，昂坪、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時55、50及49公里，最高陣風分別超過每小時101、69及62公里。（天文台）