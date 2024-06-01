頭髮乾洗噴霧代替洗頭？皮膚科醫生：短暫吸油非清潔頭皮　頻密用或致頭皮炎 (11:28)

避免直接噴頭皮

劉顏銘表示，使用頭髮乾洗噴霧時，不建議直接噴在頭皮，因噴霧的粉末成分，如：酒精、香料及精油等，可刺激頭皮，甚至增加患上刺激性皮膚炎的風險。使用噴霧後，應梳走多餘粉末，避免頭上殘留多餘粉末。皮膚炎患者、脂溢性皮炎患者、頭部有傷口或發炎的人，皆不宜使用這類產品。

避選易致敏成分

劉顏銘建議，選購頭髮乾洗噴霧時，可留意產品是否含有香料（Fragrance mix）或精油成分如：檸檬烯（limonene）、芳樟醇（linalool）、香葉醇（geraniol）等，這類成分較容易刺激頭皮，或會增加脫髮風險，和導致患上接觸性皮膚炎。她提到曾有一名女病人，坐月時每天使用乾洗噴霧代替洗頭，因對噴霧的香料成分過敏，患上接觸性皮膚炎。

另外，髮型師David Lui建議，洗頭後，可使用髮尾油或保濕髮膜，補充頭髮的水分，因使用頭髮乾洗噴霧後，頭髮或會變得乾燥。

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