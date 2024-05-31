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特朗普掩口費案罪成　知多啲：特朗普能否繼續選總統？會否入獄？ (12:54)

美國前總統特朗普周四（5月30日）被裁定34項偽造商業紀錄文件重罪全部罪名成立，成為美國史上首名被刑事定罪的前總統（相關報道：特朗普掩口費案34項控罪全部成立）。今次裁決會否影響他參加本屆總統大選？他會否面臨入獄？

問：特朗普是否仍可參選總統？

答：可以。美國憲法中只列出3項總統候選人的要求，包括年滿35歲以上、出生即為美國公民（即在美國出生），以及在美國居住了14年以上，並沒有明文禁止有刑事案底的候選人不能參選。

問：罪成裁決如何影響特朗普選情？

答：是次裁決對特朗普可謂雙刃劍，一方面在政治上對他有利，令支持者更死心塌地，更認定他受政治迫害。有「特粉」便表示，裁決反映特朗普被針對打壓，相信他會獲更多支持。

另一方面，裁決可能令特朗普流失部分搖擺不定選民的一票。英國廣播公司（BBC）報道，裁定雖不會妨礙特朗普參選，但本年初一項彭博社與諮詢機構Morning Consult進行的調查顯示，如果特朗普有罪，53%受訪者表示不會投票給他。

問：特朗普會否有入獄危機？

答：BBC分析指出，特朗普被控的34項控罪，每項的最高刑罰為入獄4年，但相信法官會考慮特朗普年事已高、沒有前科及控罪不涉暴力，甚至考慮本案涉及前總統和總統參選人的性質前所未有，未必判處他入獄。

美國有線新聞網絡（CNN）分析稱，特朗普的控罪均屬性質不嚴重，一般不會判入獄，更可能判以緩刑、罰款及社會服務。

（綜合報道）

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