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一家三口中鉛毒　疑含鉛船用油漆髹浴室門所致　衛生署提家中裝修注意事項 (14:05)

衛生署最新一期《中毒直擊》通報本港一家三口鉛中毒個案。最初是媽媽驗出血鉛水平屬危險級別，其丈夫及兒子隨後亦驗出血鉛水平偏高，調查後相信是因他們曾以船隻專用的油漆為家中浴室門上漆，油漆乾後再用砂紙打磨致產生粉塵，懷疑吸入後引致中鉛毒。

衛生署表示，首宗個案的52歲女子去年12月因失去知覺入院。3個月前她曾感胸部及上腹不適，入院時嚴重貧血，檢查發現她血鉛水平很高，屬危險級別，接受治療後情況穩定已出院。其52歲丈夫和18歲兒子也血鉛水平偏高，沒有症狀，毋須入院。

調查：油漆打磨產生粉塵是鉛中毒源頭

當局調查發現其家庭成員去年中從境外購買數桶含鉛的船隻用油漆，用來為遊艇上漆。他們後來誤把該些油漆用於室內，為家中兩道浴室門上漆，上漆時沒有穿保護裝束，亦沒聘請裝修工人協助。油漆變乾後用砂紙打磨，然後以沒裝有高效能空氣粒子過濾器的吸塵機吸走粉塵。

醫管局中毒控制中心專家分析，油漆產生的粉塵是引致該家庭鉛中毒的源頭。以人手打磨油漆，會產生納米至微米大小的粉塵，無法以普通家用吸塵機吸走，而且吸塵可令粉塵再次飄浮空氣中，在室內進一步擴散，令屋中人更易重複吸入粉塵，增加中毒風險。

醫生提醒，有害的鉛塵和鉛塊均可能在室內環境產生，包括家居維修時刮除、磨走或加熱的含鉛油漆。這些鉛塵和漆塊可污染物件表面。吸塵或掃地也會令鉛塵會再次漂浮空氣中。鉛塵沒有氣味和容易被吸入，鉛會隨時間在人體累積，構成健康風險。 

衛生署提醒，市民如果自己動手裝修應注意以下：

．應在信譽良好的店舖購買具聲譽品牌的油漆和物料

．檢視有關油漆產品的標籤及其指定用途，以防誤用

．如要在裝修中使用含鉛物料，應採取免受鉛害的施工方法，例如封閉工作場地，以防塵埃彌漫到家中其他地方

．穿戴恰當的保護裝備；使用即棄濕紙巾清潔工程地點

．每次進行裝修工作後洗手及洗臉

（衛生署）

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