天文台：下午4時至6時改發三號強風信號 (12:23)

【09:53】天文台表示，隨着熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。

【08:40】上午8時30分，天文台錄得氣溫27.6℃，相對濕度92%。一號戒備信號，現正生效。

上午8時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約420公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

過去數小時，該熱帶低氣壓向北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。本港離岸及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓在今早（5月31日）與本港仍維持超過250公里距離，與其相關的強風未普遍影響本港，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後可能進一步增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。

今日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。最高氣溫約29℃。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望明日（6月1日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。（天文台）