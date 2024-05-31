天文台：三號強風信號至少維持至周六早上6時 (17:01)

【16:42】天文台改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。三號風球預料至少維持至明早（6月1日）6時。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚（5月31日）至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，塔門錄得的最高持續風速為每小時44公里，最高陣風超過每小時54公里。

【16:01】位於南海北部的熱帶風暴已命名為馬力斯。下午4時，馬力斯集結在香港之西南約290公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

按照預測路徑，馬力斯會在今日（5月31日）黃昏至明日（6月1日）凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午4時40分改發三號強風信號。

衛星雲圖顯示馬力斯的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使馬力斯會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

【15:31】天文台發出黃色暴雨警告。

【14:00】天文台表示，會在下午4時40分改發三號強風信號。在下午2時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南約290公里，即在北緯20.6度，東經112.0度附近，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

【12:23】天文台表示，過去數小時熱帶低氣壓稍為加速向北移動，橫過南海北部。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨在廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。

【09:53】天文台表示，隨着熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。

【08:40】上午8時30分，天文台錄得氣溫27.6℃，相對濕度92%。一號戒備信號，現正生效。

上午8時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約420公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

過去數小時，該熱帶低氣壓向北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。本港離岸及高地間中吹強風。但按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓在今早與本港仍維持超過250公里距離，與其相關的強風未普遍影響本港，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後可能進一步增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。

今日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。最高氣溫約29℃。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。（天文台）