天文台：一號戒備信號至少維持至周五早上6時 (21:05)

晚上9時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約600公里，即在北緯17.2度，東經112.3度附近，預料向北移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶。（天文台）

【17:43】天文台於下午5時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

【15:35】天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶低氣壓將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六（6月1日）該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。

【12:59】天文台表示，過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區有所增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。按照現時預測，該低壓區會在今日繼續增強，若發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。

【10:20】天文台發出特別天氣提示，一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散。按照現時預測，該低壓區可能會在今日（5月30日）稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。預料其將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六（6月1日）該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。

【08:46】上午8時20分，天文台錄得氣溫25.3℃，相對濕度81%。一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來不穩定天氣。

本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。最高氣溫約30℃。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。展望明日（5月31日）及周六（6月1日）天氣不穩定，有驟雨及幾陣狂風雷暴。（天文台）