天文台：一號戒備信號至少維持至周五早上6時 (21:05)

【21:05更新】一號戒備信號生效。天文台預測，該熱帶低氣壓會在今晚（5月30日）至明早（5月31日）與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明早6時。預料該熱帶低氣壓會在明日日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在明日日間評估是否需要改發三號強風信號。
晚上9時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約600公里，即在北緯17.2度，東經112.3度附近，預料向北移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶。（天文台）
【17:43】天文台於下午5時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。
【15:35】天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。預料該熱帶低氣壓將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六（6月1日）該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。
【12:59】天文台表示，過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區有所增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。按照現時預測，該低壓區會在今日繼續增強，若發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。
【10:20】天文台發出特別天氣提示，一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散。按照現時預測，該低壓區可能會在今日（5月30日）稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。預料其將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六（6月1日）該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。
【08:46】上午8時20分，天文台錄得氣溫25.3℃，相對濕度81%。一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來不穩定天氣。
本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。最高氣溫約30℃。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。展望明日（5月31日）及周六（6月1日）天氣不穩定，有驟雨及幾陣狂風雷暴。（天文台）