多啦A夢知多啲：生於未來「1293」　調查揭最想要多啦A夢法寶是？ (10:02)

●多啦A夢幾多歲？

多啦A夢生於未來，誕於2112年9月3日。

●多啦A夢幾高、幾重？

將多啦A夢的出生日期2112年9月3日換算成數字「1293」，便是多啦A夢的身高129.3厘米及體重129.3公斤，連其胸圍也是129.3厘米。

●最想要的多啦A夢法寶？

「人人期望可達到」，全靠多啦A夢的百寶袋，主角野比大雄藉各式各樣的道具化解難題。據社交媒體Line於2020年進行有關「最想要的多啦A夢道具」調查，在逾5200人的回覆中，最多人想得到「隨意門」。

●《多啦A夢》何時開始連載？

《多啦A夢》於1969年12月起，在小學館6本雜誌《よいこ》、《幼稚園》、《小学一年生》、《小学二年生》、《小学三年生》及《小学四年生》（1970年1月號）開始連載。

●多啦A夢曾叫「叮噹」？

ドラえもん（Doraemon）最初在港稱作「叮噹」，直至大約在1996年，官方表示「叮噹」原名是多啦A夢，此叫法與其他地區一致。

資料來源：dora-world.com（日本版及台灣版）、社交媒體Line、哆啦A夢中文網

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