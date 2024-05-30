短片：實測「漫遊香港唐樓故事」深度遊　一日遊七景點包括花墟、土瓜灣 (11:48)

旅行社網站顯示行程收費每人680元，包括公共交通費、導遊、午餐及唐樓紀念品。明報電子平台組記者實測這條路線並以影片記錄。記者同樣是乘搭公共交通工具，每個景點逗留約半小時，一日可以去足7個景點，交通費大約25元，茶餐廳茶餐約40元。本文整合行程及交通方法，供讀者參考。

．行程一：源吉林【詳情】

交通方法：由上環站步行約10分鐘［Google地圖］

．行程二：永利街【詳情】

交通方法：由源吉林步行約10分鐘［Google地圖］

．行程三：豪華咖啡茶廳【詳情】

交通方法：由永利街步行至上環站，乘坐港鐵至灣仔站再步行，全程約30分鐘［Google地圖］

．行程四：藍屋【詳情】

交通方法：由豪華咖啡茶廳步行約9-10分鐘［Google地圖］

官方網站：https://vivabluehouse.hk/

．行程五：雷生春【詳情】

交通方法：由藍屋步行至灣仔站，乘坐港鐵至太子站再步行，全程約30分鐘［Google地圖］

．行程六：活化「園藝街」（園藝街及太子道西交界唐樓）【詳情】

交通方法：由雷生春步行約15分鐘［Google地圖］

．行程七：十三街唐樓群【詳情】

交通方法：園藝街步行至旺角東站，乘坐港鐵至土瓜灣站再步行，全程約35分鐘［Google地圖］

有市民覺得花墟附近如園藝街及太子道西交界唐樓，已經髹油，失去原有味道。港島居民就認為藍屋重髹後除了顏色較鮮艷，與其他建築物的本質無異，不過有居港外國人形容藍屋富文化價值、非常獨特。