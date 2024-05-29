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加沙一隅．短片：難民營遇炸遍地灰燼　親歷者自責無力救被燒難民　美：空襲未越「紅線」 (11:40)

拉法難民營遇炸　家屬撫遺體痛哭（法新社片段）

加沙南端拉法市一個難民營周日（26日）晚遭受以色列軍方空襲，大火造成至少45人死亡，遍地灰燼。美國白宮周二（28日）表示，襲擊未有踰越總統拜登的「紅線」，又稱事件未有改變美國對以色列的政策。白宮國安會發言人柯比補充，美方不想見到以軍對拉法發動大規模地面攻勢造成嚴重死傷，但目前未見此情況，強調美方不會視而不見。

這場致命空襲被形容為去年10月7日戰爭開始以來最恐怖畫面之一。《華盛頓郵報》訪問多名親歷者還原經過，其中Mohammad Al-Haila憶述，當晚天空出現巨大閃光後，隨即發生密集爆炸及大火，他見狀立即尋找親友，但現場火勢蔓延，滿佈燒焦屍體，難民逃跑，「我們無力拯救他們」。Mohammad的7名家人喪生，包括4名兒童及一名70歲長者，由於屍體燒焦至面目全非，翌日早上才能確認遺體。

另一名住在難民營的巴勒斯坦人Ahmed Al-Rahl表示，他與家人準備入睡時聽到幾次大爆炸，帳篷搖晃，燃料罐爆作，由於水源短缺而無水救火，營地一片混亂，有小朋友衝向他，求他拯救被燒的父母，他只能用滅火器幫忙，「我不知道該怎樣幫助被燒的人」。目睹四周都是「殘肢、焦屍、無頭兒童」的屍體，自責無能為力。（路透社／法新社／華盛頓郵報）

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