實用手機AI程式：MyMind自動分類儲存內容、Remini修復舊照片 (08:53)

MyMind：自動為內容加上標籤

每天從手機獲取不同類型資訊，如何有系統保存兼且方便日後搜尋？「MyMind」協助用戶將網頁、文字、圖片及影片等收集至同一空間，並自動分類和套上標籤。用家只需要對想儲存的內容按「分享」，選擇分享至「MyMind」，就會即時自動儲存至應用程式內。

「MyMind」介紹稱，程式沒有廣告，亦不會追蹤用戶數據，保障用戶私隱。「MyMind」提供免費及收費服務，免費用戶最多可儲存100則內容，收費版分為學生及專業版，學生版每月48元，專業版每月93元、年費888元。

MyMind基本使用方法【更多影片教學】

Remini：修復舊相 AI濾鏡添趣味

早前於網絡爆紅的AI照片程式「Remini」，除了可為照片套上黏土、經典遊戲、油畫等風格的AI濾鏡，亦有一鍵修復舊照片的功能。以九龍城寨的舊照片為例，利用「Remini」的修復功能後，照片明顯變得清晰仔細。「Remini」用戶首周免費使用，其後每周收費38至88元。【更多AI功能】

舊照片修復效果

套用「黏土」AI濾鏡效果