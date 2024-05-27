Google Drive、iCloud儲存空間不足？一文睇清理方法 (09:37)

清理Google Drive四步驟

1. 前往Google One，查看「清理儲存空間」

2. 選擇需要清理的項目組別，如「大型相片和影片」、「大型檔案」或「垃圾郵件」等；或選擇需要清理的儲存空間，即雲端硬碟、Gmail或Google相簿

3. 選取要移除的檔案

4. 刪除檔案，注意此操作將永久刪除該檔案。如果是「相片」檔案，則按「移至垃圾桶」

針對海量Gmail電郵，用家亦可使用簡單指令一次過刪除海量電郵，以進一步節省空間【指令教學】。至於Google相簿，用家可到設定選擇相片與影片的備份畫質為「壓縮畫質」，此舉或會降低影像畫質，但可備份更多檔案。

4招清理iCloud儲存空間

1. 查看「為你推薦」

iOS 17或iPadOS 17或之後版本的儲存空間若不夠，可前往「設定」，按「你的名字」，再按iCloud內的「為你推薦」，檢查是否有不再需要的備份、相片與影片或大型檔案。

2. 減少iCloud備份的內容

不少App會在安裝後自動備份至iCloud。停止備份不再使用的App或刪除舊iCloud備份，可騰出iCloud空間。前往「設定」，按「你的名字」，再按iCloud內的「管理儲存空間」，選擇所用裝置後，可關閉不需要備份的應用程式。注意一旦關閉備份功能，iCloud上的所有相關資料都會移除。

3. 刪除iCloud中的相片及檔案

啟用iCloud後，相片和影片會儲存在「iCloud相片」，資料夾及檔案會儲存在「iCloud 雲碟」，用家可在確保已備份需要保留的項目後，從iCloud上移除。

4. 刪除訊息、郵件及錄音

裝置上的訊息、郵件及錄音都會備份至iCloud，用家可刪除不需要的項目以騰空容量。