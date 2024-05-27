明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Google Drive、iCloud儲存空間不足？一文睇清理方法 (09:37)

Google Drive及iCloud儲存空間不足，即使購買額外儲存空間仍然不夠用，相信是不少人的煩惱。本文整理管理Google Drive及iCloud儲存空間的方法。

清理Google Drive四步驟

1. 前往Google One，查看「清理儲存空間」

2. 選擇需要清理的項目組別，如「大型相片和影片」、「大型檔案」或「垃圾郵件」等；或選擇需要清理的儲存空間，即雲端硬碟、Gmail或Google相簿

3. 選取要移除的檔案

4. 刪除檔案，注意此操作將永久刪除該檔案。如果是「相片」檔案，則按「移至垃圾桶」

針對海量Gmail電郵，用家亦可使用簡單指令一次過刪除海量電郵，以進一步節省空間【指令教學】。至於Google相簿，用家可到設定選擇相片與影片的備份畫質為「壓縮畫質」，此舉或會降低影像畫質，但可備份更多檔案。

4招清理iCloud儲存空間

1. 查看「為你推薦」

iOS 17或iPadOS 17或之後版本的儲存空間若不夠，可前往「設定」，按「你的名字」，再按iCloud內的「為你推薦」，檢查是否有不再需要的備份、相片與影片或大型檔案。

2. 減少iCloud備份的內容

不少App會在安裝後自動備份至iCloud。停止備份不再使用的App或刪除舊iCloud備份，可騰出iCloud空間。前往「設定」，按「你的名字」，再按iCloud內的「管理儲存空間」，選擇所用裝置後，可關閉不需要備份的應用程式。注意一旦關閉備份功能，iCloud上的所有相關資料都會移除。

3. 刪除iCloud中的相片及檔案

啟用iCloud後，相片和影片會儲存在「iCloud相片」，資料夾及檔案會儲存在「iCloud 雲碟」，用家可在確保已備份需要保留的項目後，從iCloud上移除。

4. 刪除訊息、郵件及錄音

裝置上的訊息、郵件及錄音都會備份至iCloud，用家可刪除不需要的項目以騰空容量。

相關字詞﹕清理GoogleDrive 清理iCloud 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞