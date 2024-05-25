短片：多啦A夢快閃中山紀念公園　無人機匯演今晚星光大道上演【附最佳觀賞位置】 (11:58)

多啦A夢巡迴特展將於7月13日在香港舉行，12米高的多啦A夢充氣雕塑今日（25日）早上10時率先與傳媒見面，與60隻多啦A夢齊齊「快閃」西營盤中山紀念公園草坪。不同造型的多啦A夢穿上不同裝束，有「豆沙包造型」、「大雄造型」、「惡魔造型」等，在維港背景下跟大家打招呼。主辦方稱今日活動完畢後，所有多啦A夢將會移除，將會於7月的展覽再亮相。（拍攝、採訪：莊靜芝）