短片：多啦A夢快閃中山紀念公園　無人機匯演今晚星光大道上演【附最佳觀賞位置】 (11:58)

多啦A夢巡迴特展將於7月13日在香港舉行，12米高的多啦A夢充氣雕塑今日（25日）早上10時率先與傳媒見面，與60隻多啦A夢齊齊「快閃」西營盤中山紀念公園草坪。不同造型的多啦A夢穿上不同裝束，有「豆沙包造型」、「大雄造型」、「惡魔造型」等，在維港背景下跟大家打招呼。主辦方稱今日活動完畢後，所有多啦A夢將會移除，將會於7月的展覽再亮相。（拍攝、採訪：莊靜芝）
另外，尖沙嘴星光大道上空今晚將上演全球首場多啦A夢無人機匯演，表演於晚上7時半開始，歷時約15分鐘。屆時多啦A夢將穿過隨意門，與一眾好友戴着竹蜻蜓在維港上空飛翔。主辦單位提供最佳觀賞位置（示意圖按此），方便市民及遊客在星光大道一帶海濱（鄰近梳士巴利花園段）欣賞表演。
多啦A夢無人機匯演詳情
日期及時間：5月25日（周六）晚上7時30分（表演約15分鐘）
地點：尖沙嘴海濱星光大道（鄰近梳士巴利花園段）[最佳觀賞位置圖]
註：無人機匯演日期及時間會視乎天氣隨時作出變更或延期，可留意官方網站doraemon100.com及facebook或instagram社交平台公布。
「100% 多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展
日期：7月13日至8月4日
地點：星光大道（免費展區）、K11 Musea 6樓（收費展區）
門票開售日期：5月25日早上11時正
門票購買平台：Klook