吃刨冰後刷牙感牙齒痠軟？　牙醫建議暖水刷牙、用防敏牙膏 (15:40)

待刨冰稍融化再咬 減少刺激牙齒

吃刨冰想避免牙齒痠軟，霍慧心建議可將刨冰放在舌頭上，等待冰融化後才進食，因痠軟感覺來自冰品或甜食刺激到牙齒象牙質內的神經管道所致，冰品融化後會較接近人體溫度，可降低其刺激性。長遠來說，保持口腔清潔，可有效改善牙齒痠軟。刷牙時除了清潔牙齒，舌頭、牙肉、牙與牙之間的位置都要清潔。

知多啲：門牙較大牙敏感？

霍慧心解釋，由於身體結構關係，在前牙區位置的牙齒琺瑯質比後牙區的牙齒薄。由於神經管道處於琺瑯質下的象牙質內，若冰凍食品觸碰到琺瑯質，其冰凍感覺會傳入象牙質層，因此琺瑯質較薄的門牙一般比大牙容易敏感。

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