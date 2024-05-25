吃刨冰後刷牙感牙齒痠軟？　牙醫建議暖水刷牙、用防敏牙膏 (15:40)

天氣熱吃刨冰，刷牙時感到牙齒痠軟，有什麼方法紓緩？香港大學牙醫學院牙周病學和植齒學臨牀助理教授、牙周治療專科醫生霍慧心接受明報電子平台組訪問表示，可使用防敏牙膏或暖水刷牙，紓緩牙齒痠軟。防敏牙膏中的成分，如：精胺酸（Arginine）、氟化亞錫（Stannous fluoride）等皆有助紓緩牙齒痠軟。若使用防敏牙膏後，痠軟感仍然持續超過10秒，可找牙醫檢查是否有蛀牙、牙周病。她提醒吃冰品或進食後，建議30分鐘至1小時後才刷牙，以減低對牙齒的刺激。
待刨冰稍融化再咬 減少刺激牙齒
吃刨冰想避免牙齒痠軟，霍慧心建議可將刨冰放在舌頭上，等待冰融化後才進食，因痠軟感覺來自冰品或甜食刺激到牙齒象牙質內的神經管道所致，冰品融化後會較接近人體溫度，可降低其刺激性。長遠來說，保持口腔清潔，可有效改善牙齒痠軟。刷牙時除了清潔牙齒，舌頭、牙肉、牙與牙之間的位置都要清潔。
知多啲：門牙較大牙敏感？
霍慧心解釋，由於身體結構關係，在前牙區位置的牙齒琺瑯質比後牙區的牙齒薄。由於神經管道處於琺瑯質下的象牙質內，若冰凍食品觸碰到琺瑯質，其冰凍感覺會傳入象牙質層，因此琺瑯質較薄的門牙一般比大牙容易敏感。
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